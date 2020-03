Al tempo di #iorestoacasa, tutti in cucina contro la noia da Coronavirus

Si sa, la vita ai tempi del Coronavirus è difficile. Dobbiamo stare a casa, ma se proviamo ad usare la fantasia ci accorgeremo che la quarantena può diventare anche un’opportunità. Ad esempio: “ Non c’è niente di meglio che stare insieme ai fornelli”, come diceva Suor Germana, all’anagrafe Martina Consolaro.

La ‘cuoca di Dio’, famosa per le sue ricette raccontate nei libri e in tv, si è spenta lo scorso 7 marzo all’età di 81 anni, fedele al motto: “ In cucina bisogna essere creativi per utilizzare ogni avanzo e non sprecare nulla. Sarebbe peccato!”.

Una vita votata alla preghiera, ma anche alla cucina, dove sapeva fare tutto. Con quel genio che solo in pochi hanno, cioè di aprire il frigorifero vuoto e tirarci fuori comunque dei piatti sfiziosi. “ Lo stomaco è vicino al cuore e se a tavola metti amore ed impegno, l’effetto si riverbera sul legame della famiglia - aveva scritto - . Del resto, anche Gesù le cose più belle le ha fatte a tavola”.

In una delle sue agende, ho trovato la ricetta delle uova sode. Non le solite uova sode, ma abbinate a delle erbette dal sapore amarognolo come il tarassaco, la rucola o la cicoria. Scegliete la misticanza che più vi piace, fate cuocere le uova in acqua bollente per 8 minuti, lasciatele raffreddare e poi aggiungetele a tocchetti. Condite con sale, aceto, olio extravergine d’oliva e il gioco è fatto. Voto: 10.