Allarme Coronavirus: il Comune di Fossano riceve solo su appuntamento

In ottemperanza alle norme dicontrasto e prevenzione della diffusione del Coronavirus, fino a nuovo avviso, l’accesso del pubblico ai servizi e agli sportelli comunali si svolgerà solo su appuntamento telefonico esclusivamente per esigenze indifferibili e per assicurare le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza.

Per effettuare pagamenti al Comune di Fossano senza recarsi presso gli uffici comunali è possibile effettuare bonifici sul conto corrente codice IBAN: IT65X0617046320000000901131”.

Le richieste della cittadinanza saranno soddisfatte in via prioritaria telefonicamente, via mail o utilizzando i servizi online disponibili. In caso di appuntamento (valutata l’indifferibilità della richiesta), dovranno tassativamente essere rispettate le prescrizioni di adeguata distanza.Viene richiestaalla cittadinanza la massima collaborazione edil rispetto delle regole al fine di prevenire qualsiasi occasione di contagio o di diffusione del virus.