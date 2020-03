Boom di donazioni di sangue in tempi di Coronavirus ma “serve un flusso costante anche nei giorni a venire” (VIDEO)

Ci sono anche belle notizie in questi strani giorni di isolamento forzato da Coronavirus. Colpisce la generosità dei donatori di sangue che, mai come in questi giorni, hanno dato prova di solidarietà e grande senso di comunità.

Lo conferma Marco Lorenzi, direttore del Centro trasfusionale interaziendale dell'azienda ospedaliera Santa Croce e Carle e Asl Cn1: “Dai donatori e dalle associazioni abbiamo avuto una risposta eccezionale. Direi fuori dall'ordinario. In questo momento abbiamo ricostituito le scorte a Cuneo, come nel resto d'Italia. Tuttavia questa non è una situazione che finisce oggi, andrà avanti per giorni. Serve un flusso costante di donazioni anche nei giorni a venire. Non è un incidente ferroviario dove serve tutto e subito. Pe questo stiamo prenotando un numero di donazioni tutti i giorni per poter distribuire tutto quello che abbiamo”.

Al centro trasfusionale di Cuneo, ad esempio, sono prenotate 40 persone al giorno: 25 donatori di sangue intero e 15 di plasma.





“In questo modo garantiamo un approvvigionamento costante e sicuro - spiega Lorenzi -: sia per l'esigenza immediata che per fare scorta. Tuttavia la scorta non può essere eccessiva. Le piastrine ad esempio dopo 5 giorni sono scadute, per questo abbiamo bisogno di donazioni continuative nel tempo. Occorre spalmarle su più settimane e ragionare su lungo periodo”.

La prenotazione dei donatori garantisce anche il rispetto delle distanze sociali, meno affolamento negli spazi comuni e la possibilità di lavorare in sicurezza per gli operatori sanitari.

Restano da seguire importanti raccomandazioni. “Garantite anche la vostra salute - continua Lorenzi -. Segnalateci se avete tosse, febbre, dispnea e raffreddore e avvertiteci se avete questi sintomi 14 giorni dopo la donazione”.

Uscire per donare è possibile. “Siete giustificati se venite a donare il sangue – conferma il primario -. Al bisogno possiamo dimostrare che siete stati qui”

E conclude con i ringraziamenti: “Siamo davvero grati ai donatori e alle associazioni. È stato uno sforzo eccezionale e abbiamo ancora bisogno di voi. È dura ma i veri valori stanno venendo fuori. Andrà tutto bene”.