"Radical Read", le recensioni di libri in tempo di quarantena: "Consiglio libri come antidoto alle preoccupazioni di questi giorni"

Recensioni di libri in video, brevi e ricercate, con cadenza quotidiana: è questa l'iniziativa che Nicola Brizio - giovane scrittore e speaker radiofonico braidese - ha deciso di lanciare in questi giorni di quarantena da Coronavirus.



Il format si chiama "Radical Read" - mutuato chiaramente da "Radical Nick", programma che Nicola conduce ogni lunedì sera assieme alla collega e "lettrice zero" Francesca Faccio sulle frequenze di Radio Braontherocks - e si propone come appuntamento pomeridiano di invito alla lettura. Già quattro le recensioni realizzate: "Un uomo di passaggio" di Ben Lerner, "Sick City" di Tommy O'Neil, "I privilegiati" di Jonathan Dee, "A misura d'uomo" di Roberto Camurri e "Benevolenza cosmica" di Fabio Bacà.



"Ancora attivo nel palinsesto della nostra radio rimane soltanto il programma del mattino - racconta Nicola - , oltre all'aggiornamento quotidiano del sindaco Fogliato ed eventuali dj-set con cui i nostri deejay cercano di dimostrare la loro vicinanza agli ascoltatori chiusi in casa. Ma il resto dei programmi, come "Radical Nik", è attualmente sospeso. A me e Francesca è dispiaciuto molto, ma la radio per tutti noi è un posto dove c'è condivisione, c'è simbiosi... è impossibile fare radio "a distanza" in questo modo".



"Il progetto di "Radical Read" prevede, o tenta, di far trascorrere un po' più tranquillamente questo periodo non particolarmente felice alla gente che deve starsene a casa, usando la lettura come mezzo di aggregazione a distanza e per distrarci un po'" prosegue Nicola andando più nello specifico. "Pesco da quelle che sono le mie letture, quindi c'è molto di statunitense, e cerco di stare sempre su romanzi non troppo conosciuti, opere minori o passate in sordina di autori mainstream. Sarà comunque inevitabile, da qui al 3 aprile, andare a toccare autori e romanzi più conosciuti".



L'appuntamento è quindi verso le 16 di oggi, sulla pagina Facebook di Nicola, per un nuovo consiglio letterario. Sicuramente non avremo il tempo di leggerli tutti prima della fine del periodo di quarantena... ma sarà sicuramente una buona abitudine a cui riservare spazio una volta tornati alle nostre quotidianità.