Ceva, emergenza Coronavirus: opposizione pronta ad aiutare la maggioranza

In questo grave periodo di emergenza sanitaria connessa all'epidemia di Coronavirus in Italia e nel mondo, l'opposizione consiliare di Ceva ha sottolineato ancora una volta la propria disponibilità ad aiutare la maggioranza nella gestione del momento complicato.

"Molti cittadini - dichiara Fabio Mottinelli, capogruppo della minoranza - ci hanno segnalato alcune, percepite, carenze dell'amministrazione comunale nelle ultime settimane, chiedendoci di intervenire pubblicamente. Vogliamo chiarire che la situazione è difficile da gestire. Come gruppo d'opposizione, abbiamo, fin da subito, offerto alla maggioranza la nostra disponibilità: al momento non siamo stati contattati, ma non vogliamo distogliere l'attenzione dell'amministrazione dalla causa che ora ha precedenza su tutto".

Mottinelli precisa poi che "non è questo il tempo delle polemiche, dello scontro politico e della retorica. C'è una battaglia da combattere tutti uniti, non sprechiamo energie per cercare colpe o mancanze, ma usiamole per aiutare i più deboli. Ci saranno tempi e luoghi per giudicare i vari operati. Coraggio Ceva, uniti possiamo farcela!".