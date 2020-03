Confapi Cuneo al fianco della sanità cuneese: donazione a favore dell’Associazione Amici Ospedale Ss. Annunziata Savigliano Onlus

Pochi giorni fa il presidente Confapi Cuneo – Pierantonio Invernizzi – annunciava che l’organizzazione della Piccola e Media Industria cuneese, si sarebbe impegnata per essere al fianco delle attività del territorio, per fornire assistenza e informazione, nella gestione del dopo emergenza Coronavirus, dichiarando “non lasceremo indietro nessuno”.

Confapi Cuneo ha però iniziato da subito la propria opera per sostenere il territorio con una donazione a favore dell’Associazione Amici Ospedale Ss. Annunziata Savigliano Onlus, che insieme a Officina per le Idee Ospedale di Saluzzo e Cuore in Mente Aps, ha lanciato una raccolta solidale di fondi per l’acquisto di materiale sanitario, necessario per gli ospedali di Savigliano, Fossano e Saluzzo.

Una testimonianza concreta e tangibile, a dimostrazione di un impegno vero per il territorio: l’impegno di ogni associato Confapi Cuneo, per rispondere ad un momento di estrema difficoltà, che anche grazie alla solidarietà e la condivisione di intenti potrà essere superato.