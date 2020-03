Contro il Coronavirus restiamo uniti e solidali. Aiutiamo gli ospedali della Granda

In questo periodo di profonda crisi per il nostro territorio il portale solidali.org apre la propria piattaforma a sostegno dell’iniziativa di raccolta fondi promossa dalle associazioni “Amici Ospedale SS. Annunziata di Savigliano ONLUS”, “Cuore in Mente APS” e“Officine della Idee per il futuro dell’Ospedale Civile di Saluzzo”.

L’obiettivo è quello di acquistare, d’intesa con l’ASL CN1, quanto necessario per meglio affrontare l’emergenza (letti, monitor, ventilatori automatici, defibrillatori, pompe di infusione etc.) negli ospedali di Savigliano, Fossano e Saluzzo.

Il sistema sanitario italiano sta reagendo molto bene e velocemente, ma se la diffusione del virus continua ad essere rapida, ben presto i presidi sanitari attuali potrebbero essere saturi.

Per tale motivo il SSN sta aumentando esponenzialmente i posti letto, incrementando i percorsi organizzativi necessari a curare tutti i pazienti affetti da Covid-19, che arriveranno nelle prossime settimane.Il nostro territorio è sempre stato capace di grandi gesti solidali e confidiamo in questa grande tradizione per aiutare ed aiutarci.Tramite la piattaforma solidali.org sarà possibile eseguire le donazioni secondo le seguenti modalità:paypal;carta di credito;bonifico;assegno.

E’ rimanendo uniti che riusciremo a vincere questo momento di crisi.#SiamoSolidali.

Il PresidenteAssociazione Solidali Valerio Ferrero