Coronavirus, Icardi: "Presto a Verduno 200 nuovi posti di terapia sub-intensiva"

Collegato dalla sede dell’Unità di crisi attivata presso la Protezione Civile, in corso Marche 79, a Torino, l’assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi è intervenuto in diretta a “Backstage”, trasmissione del nostro gruppo editoriale dedicata all’emergenza Coronavirus.

“Questa settimana sarà ancora difficile, perché ci vogliono 5 giorni per il contagio pieno e negli ulteriori 11 si manifestano i sintomi, per cui parliamo di una finestra di un paio di settimane. Oggi, in pratica, vediamo gli effetti delle settimane in cui non erano ancora state messe in campo misure di contenimento. Verso la fine di questa settimana dovremmo cominciare invece ad avere qualche riscontro delle misure adottate, e già ora cominciamo ad avere avvisaglie di una flessione della curva di contagio. Nei giorni scorsi avevamo un tasso di raddoppio degli infettati (e conseguentemente dell’occupazione dei posti in rianimazione) con una frequenza nell’ordine dei 2,4/2,6, giorni: oggi siamo a 3,3, per cui abbiamo assistito a un significativo rallentamento. Verso la fine della settimana abbiamo la speranza che le misure messe in campo portino all’appiattimento della curva, permettendo di rimanere sotto quel livello che corrisponde alla capacità di risposta del servizio sanitario regionale. Il rischio vero, nell’ipotesi più felice di un abbassamento della curva, è però quello di uscire di casa, facendo ripartire il contagio: per evitare ciò anche la prossima settimana resteranno in vigore le misure restrittive degli ultimi giorni. L’unica arma efficace di cui oggi disponiamo è il contenimento”.

La notizia di giornata è quella della parziale apertura dell’ospedale di Verduno, che verrà attrezzato come “Covid hospital” per attrezzare le persone contagiate provenienti da tutto il Piemonte. Di quanti posti in più potrà dunque disporre la sanità piemontese, in terapia intensiva e sub-intensiva?

“È un’operazione cui abbiamo iniziato a lavorare dall’inizio della crisi: avendo visto l’esperienza della Lombardia, avevamo contezza che si sarebbe arrivato ad aver bisogno di posti letto. Ci siamo attivati con la ditta appaltatrice, ci siamo mossi per le varie certificazioni, ci siamo confrontati con i Vigili del Fuoco e abbiamo svolto tutte le attività necessarie per capire quale parte potesse essere idonea all’apertura immediata. Sottolineo che non apriremo tutto l’ospedale. La parte delle degenze, tuttavia, è in uno stadio avanzato dei lavori e la parte delle camere potrà essere utilizzata nel giro di qualche giorno: parliamo di oltre 200 posti in camera singola. A seconda dell’attrezzatura che ci verrà fornita dalla Protezione civile e di quello che otterremo potremmo mettere a disposizione una serie significativa di posti in terapia sub-intensiva. A seconda dei respiratori che avremo e, dettaglio non trascurabile, del personale che riusciremo a cooptare sull’ospedale di Verduno, vedremo se riusciremo a mettere in campo qualcosa di più. Certamente 200 posti li abbiamo”.

È di quest’oggi la dichiarazione del Ministro degli Affari regionali Boccia: “La Sanità in Italia non potrà mai più tornare a essere quella di prima. Non si potrà mai più tagliare, ma solo investire”. Questa emergenza ci insegna qualcosa per il dopo Coronavirus?

“In Italia il D.M. 70/2015, il cosiddetto “Decreto Balduzzi”, ha tagliato i posti letto in una misura drammatica. Abbiamo 3,7 posti letto ogni 1.000 abitanti, mentre i tedeschi ne hanno 6, quasi il doppio. Dobbiamo fare una riflessione profonda sugli ospedali e sul parametro dei posti letto per mille abitanti – che io credo vadano aumentati –, oltre che sugli spazi. Le linee guida oggi ci dicono che gli ospedali vanno costruiti considerando il parametro di 125 metri quadri per posto letto (compresi ovviamente anche spazi per sale, parcheggi e tutto il resto). È poco, non è sufficiente: in passato si costruiva tenendo conto di un parametro pari a 200 metri quadri… Sarebbe opportuno avere negli ospedali delle aree “vuote”, già attrezzate con dei letti, attivabili nel giro di uno o due giorni in maniera da poter far fronte a queste evenienze. Bisognerebbe avere dei percorsi di accesso “suddivisi”, come noi abbiamo fatto con le tende sistemate davanti a tutti i pronto soccorso. L’ingresso dell’ospedale dovrebbe essere attivabile anche con eventuali percorsi differenti. Ci sono cose, anche banali, che sono venute in mente durante l’emergenza, che dovremmo pensare in modo più strutturale per il futuro, per le costruzioni dei nuovi ospedali e per l’adattamento di quelli vecchi”.

Infine, una riflessione sulle differenze di strutture tra Italia e Germania, che qualcuno vorrebbe riverberarsi nel rapporto tra posti in rianimazione (5.100 in Italia e 28.000 in Germania) e decessi legati al Coronavirus (2.158 in Italia contro i 17 in Germania)?

“In Italia meno posti in rianimazione e questo, in futuro, potrebbe essere un problema. In Lombardia già oggi sono a un punto critico. Tuttavia, c’è un 80% di persone contagiate che supererà l’infezione senza problemi, un 12-15% che avrà bisogno di terapia sub-intensiva o intensiva (per i quali è importante che l’ospedalizzazione non avvenga nello stesso momento per tutti; è fondamentale che il picco epidemico venga diluito nel tempo) e una percentuale residua che, purtroppo, non supererà il virus. Non dipende però dalle strutture: mi sento di escluderlo totalmente. Dipende piuttosto dalla modalità con cui vengono conteggiati i decessi. Soprattutto negli anziani pluripatologici, che si trovano già in una condizione di fragilità e di debilitazione, il virus diventa una concausa di morte. Le differenze vanno quindi ricercate nella modalità attraverso la quale vengono conteggiati i decessi, probabilmente differenti tra Italia e Germania”.