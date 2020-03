Coronavirus: la Coop chiude tutti suoi punti vendita per due domeniche consecutive

Coop ha deciso la chiusura degli oltre 1100 punti vendita la domenica, a partire dalla prossima domenica 22 marzo, per le prossime 2 settimane, rivalutando al termine delle 2 settimane la situazione.

Quindi anche quelli in provincia di Cuneo, quindi Cuneo, Bra, Savigliano e Mondovì. La notizia è stata comunicata ieri. Pertanto, non ci sarà più l'apertura dalle 9 alle 19 come precedentemente detto, ma per due domeniche di fila ci sarà la serrata.

Dopo l’istituzione del comitato di crisi nazionale e le regole per lavorare in sicurezza, Coop vara a livello nazionale una nuova misura che ha una duplice valenza: rispondere alle esigenze del personale che lavora nei punti vendita e limitare ulteriormente le uscite da casa delle persone in linea con le indicazioni del Governo.