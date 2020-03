Coronavirus: sulla sanificazione dei luoghi pubblici Fare Quadrato chiede linee guida

“ Sono moltissimi gli Amministratori Locali che non sanno più comportarsi in merito alla sanificazione dei luoghi pubblici: da un lato il giusto richiamo della cittadinanza, che chiede di non lasciare nulla di intentato in questa delicata fase emergenziale, dall’altro l’intervento di ARPA Piemonte e dell’Assessore Regionale all’Ambiente, che richiamano alla presunta inutilità di tali operazioni.

Auspicando che non si apra una diatriba su questo punto, Fare Quadrato – raccogliendo le richieste dei tanti Amministratori iscritti all’Associazione – ha indirizzato proprio ad ARPA ed all’Assessore Marnati una richiesta chiara: l’emissione di linee guida in proposito ”.

“Abbiamo raccolto le decine di richieste che ci sono pervenute – proseguono dal Direttivo – e riteniamo necessario, come sempre, dare una risposta. Sono già state innumerevoli le operazioni di sanificazione ed è sufficiente fare una breve ricerca sui motori on line per verificare che centinaia, forse migliaia, di Comuni italiani stanno eseguendo queste operazioni. L’intervento di ARPA, che si è limitata a negare l’utilità di tali operazioni senza aiutare gli Amministratori con soluzioni alternative o, almeno, con spiegazioni esaustive, ha creato molta confusione: la nostra lettera ha come unico obiettivo quello di ritrovare sinergia collaborativa e costruttività, ancor più quando influenti organizzazioni – come Coldiretti Piemonte – si sono rese disponibili tramite i propri iscritti ad aiutare i Comuni negli interventi di sanificazione – concludono i rappresentanti di Fare Quadrato”.