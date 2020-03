Covid -19: Canale intensifica i controlli da parte delle forze dell'ordine

Da questa mattina la Polizia locale di Canale ha intensificato ancor più i controlli in centro paese per evitare gli assembramenti e i capannelli di persone intorno alle attività attualmente aperte - sia al dettaglio che su area pubblica (mercato in piazza della Vittoria) -.

Muniti di mascherina e guanti gli agenti della Municipale stanno controllando che venga rispettata tra le persone la distanza di sicurezza di 1 metro imposta dal DPCM. "Sono state rilevate alcune anomalie sui parametri della distanza di sicurezza, ma appena avvisate le persone si sono spostate - spiega Giorgio Vezza, assistente di Polizia Municipale del Comune di Canale -. In questo caso, non c'è stato bisogno di sanzionare"

Si ricorda a tutta la popolazione di osservare attentamente le norme previste dal decreto governativo. In caso di più uscite dalla propria abitazione senza un giustificato motivo, gli agenti provvederanno a comminare sanzioni ai sensi dell'art. 650 del Codice penale.





"Siamo contenti di come stanno reagendo i canalesi, sono ligi ed escono da casa per necessità seguendo le uscite autorizzate dal decreto governativo. Mentre abbiamo notato - spiega il primo cittadino, Enrico Faccenda- che di sera ci sono ancora molte persone che si muovono per il paese. Intensificheremo i controlli in collaborazione con la Polizia Locale e la Caserma dei Carabinieri di Canale e in caso di violazione delle regole scatterranno sanzioni o denunce in base al decreto previsto"