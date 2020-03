Cuneo: nuove disposizioni dal Centro Operativo Comunale per l'emergenza sanitaria

Di seguito i punti essenziali emersi dalla riunione odierna (17 marzo) del COC - Centro Operativo Comunale.

Negli ultimi giorni il numero delle persone positive in città è aumentato in modo sensibile. Quindi ribadiamo l’invito a prestare la massima attenzione.

La cittadinanza è invitata ad uscire da casa solo ed esclusivamente per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Si raccomanda di limitare al minimo indispensabile le uscite e di mantenere, in qualsiasi circostanza, le distanze di sicurezza consigliate, senza creare gruppi o capannelli potenzialmente pericolosi per sé stessi e per gli altri. Continuano i controlli della Polizia Municipale per verificare le effettive esigenze da parte delle persone trovate a spostarsi in città. A tal proposito si segnala che è cambiato il modello di autorizzazione alla circolazione. Nella nuova autocerficazione è stata aggiunta la dichiarazione di non essere stato sottoposto a quarantena e di non essere positivo. Tutta la documentazione è scaricabile dal sito del Comune di Cuneo, nella pagina dedicata all’emergenza da Covid19 (http://www.comune.cuneo.it/emergenza-covid-19-a-cuneo.html).

Verranno chiusi i parchi giochi bimbi, comprese le aree dei Giardini Fresia e di Villa Sarah e i cimiteri comunali (accessibili solo per le cerimonie di sepoltura). L’ordinanza di chiusura verrà pubblicata nel pomeriggio di oggi.

Si ricorda inoltre che sono già in atto le sospensioni delle rette degli Asili Nido e delle mense scolastiche .

Dalla pagina dedicata all’emergenza da Covid19 è possibile accedere alla nuova sezione #iorestoacasa , su cui si possono trovare informazioni, video e consigli utili per passare il tempo a casa in questo periodo di stop forzato.

Si rammentano infine alcune informazioni di pubblica utilità:

- Per chiedere informazioni è sempre attivo il numero unico 0171-444444 dedicato alle richieste di chiarimenti (non sanitari) in merito alle varie disposizioni emanate per contrastare l’emergenza da Coronavirus. Il numero unico è operativo dalle ore 9 alle ore 18, tutti i giorni.