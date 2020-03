Dalla Confraternita di Sant’ Eligio di Saluzzo 500 euro per l’ospedale cittadino

La Confraternita di Sant’Eligio, confraternita storica della città amministrata dal rettore Costanzo Garnero, ha donato all’Associazione “Officina delle idee – per l’Ospedale di Saluzzo” la somma di 500 euro.

Il sodalizio che unisce gli artigiani del ferro, orafi, ferramentisti e meccanici di Saluzzo e pianura e delle Valli, ogni anno organizza un evento comunitario che quest’anno, per l’emergenza coronavirus, non è realizzabile.

“Considerata l’impossibilità e la situazione attuale di bisogno - afferma il rettore Garnero - abbiamo deciso di destinare questa somma all’Ospedale di Saluzzo ed all’Associazione che lo sostiene con tanto impegno”.

Il culto del Santo, originario del Nord della Francia, è molto antico e diffuso in Piemonte: anche in città sono presenti numerose rappresentazioni artistiche del Vescovo artigiano. Nel Duomo cittadino, in particolare, è presente un altare laterale di pregio, di epoca barocca che lo ritrae ai piedi della Vergine.

La Confraternita vede, accanto al rettore Garnero, la presenza di due pro rettori che sono Rinaldo Olivero e Renato Testa, mentre il direttivo è composto da Carlo Rostagno, Oreste Gaboardi, Luigi Quirico, Aldo Vassallo, Domenico Bovo, Daniele Beltrame e Onorato Rostagno.



“A nome dell’Associazione ringrazio la Confraternita per quanto devoluto - afferma Giovanni Damiano, presidente dell’Officina delle idee - che ci aiuta molto concretamente in questa emergenza che è globale, ma che è anche molto locale, molto vicina a noi”.