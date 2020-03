Dalla C.R.SALUZZO 10 milioni per i danni da COVID-19

La Cassa di Risparmio di Saluzzo annuncia una serie di misure di sostegno a imprese e famiglie per l’emergenza coronavirus. E’ disponibile la prima tranche di 10 milioni di euro del “Plafond C.R. Saluzzo per il Piemonte” per finanziare i clienti a condizioni agevolate, non sono previste spese di istruttoria e la durata è di 36 mesi.

Altre misure sono le moratorie sui finanziamenti per privati o imprese che abbiano subito danni in conseguenza del Covid-19: si potrà chiedere la sospensione delle rate per un massimo di 12 mesi, La Cassa, pur mantenendo l’operatività, ha previsto alcune variazioni agli orari di sportello: la maggior parte delle filiali sarà aperta dalle 8.40 alle 13, mentre resterà chiusa al pomeriggio.

Alcune filiali chiuderanno a giorni alterni, l’elenco è su www.crsaluzzo.it.