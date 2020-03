Due bovesani positivi a Coronavirus, il sindaco Paoletti: "State a casa"

Prime due persone positive al Covid-19 a Boves. Ad annunciarlo il sindaco Maurizio Paoletti.



"Abbiamo ricevuto comunicazione dall'Asl di due persone residenti in Boves risultate positive al Covid 19 attualmente monitorate presso la loro residenza e di altri due isolamenti domiciliari disposti in via cautelare."

"I nostri uffici - continua Paoletti - li hanno contattati per verificare necessità e tracciare possibili contatti degli ultimi giorni. Ricordo a tutti che il pagamento Cosap su occupazione permanente suolo pubblico è slittata al 30 aprile mentre il pagamento delle luci votive del cimitero è prorogato al 31 maggio per cui siete pregati di non recarvi in banca o in Comune per effettuare questi pagamenti."

"Un grazie alla Stazione carabinieri di Boves per la preziosa collaborazione nelle operazioni di controllo del territorio che la Polizia locale intensificherà ulteriormente. Il rispetto delle prescrizioni è finalizzato alla tutela della salute delle persone; violando le regole mettete a repentaglio non solo la vostra vita ma anche quella degli altri. Chi circola senza giustificato motivo sarà denunciato all'Autorità giudiziaria: nella cabina elettorale il Sindaco non vi vede, ma nelle strade e nelle piazze si! La situazione sanitaria dei nostri ospedali non ci consente di abbassare la guardia. Buona serata a tutti e vi prego: STATE A CASA."