Emergenza Coronavirus: consegna farmaci a domicilio in valle Stura

L’Unione Montana Valle Stura in collaborazione con la Croce Rossa Valle Stura, l’AIB - Protezione Civile Valle Stura e l’Associazione Diamoci una mano mette in campo un servizio gratuito di farmaci a domicilio per gli anziani sopra i 65 anni, le persone con febbre superiore ai 37,5°, per i casi quarantena conclamata e per i casi di emergenza.

Il servizio viene attivato direttamente dal medico di base, dalla farmacia alla quale si ordinano telefonicamente i farmaci o dal servizio ambulatoriale della Croce Rossa di Demonte (0171.950145).

I volontari recapiteranno i farmaci al domicilio degli interessati nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì.