Emergenza Coronavirus: Dimar chiude supermercati e ipermercati nelle domeniche 22 e 29 marzo

Dimar ha deciso la chiusura totale degli oltre 100 punti vendita (tra cui le insegne Mercatò) per le domeniche 22 e 29 marzo, rivalutando eventuali proroghe al termine del periodo.

Inoltre, dal 18 marzo, anticipa la chiusura dei supermercati e ipermercati durante la settimana, alle ore 19.30.

Dimar dichiara: “Questi interventi sono assolutamente necessari per rispondere alle esigenze dei nostri collaboratori che lavorano ormaisenza sosta, nei punti vendita, dall’inizio dell’emergenza COVID-19. Garantiremo comunque l’approvvigionamento di tutti i beni di prima necessità nelle giornate e negli orari di apertura”

Dimar precisa che ”dal 24 febbraio 2020, abbiamo istituito un Comitato Tecnico di Allineamento Emergenza Coronavirus (CTAEC) composto da alte professionalità e specifiche competenze, che è in consultazione continua con il SSN per recepire le modalità operative da seguire in ogni singolo caso di crisi. Nel pieno rispetto dei vari decreti che si sono man mano succeduti, sino all’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) dell’11 marzo 2020, abbiamo messo (e stiamo mettendo) in campo tutte le misure possibili atte a garantire il rispetto e la tutela della salute di lavoratori e clienti".

In particolare:

È attivo un servizio costante di contingentamento dei flussi all’ingresso dei supermercati, con personale esterno specializzato, per garantire il rispetto delle distanze previste dal DPCM all’interno della superficie di vendita.

Ogni 15 minuti un messaggio audio ricorda di rispettare le distanze di sicurezza fra i frequentatori del punto vendita.

La cartellonistica espostainvita a non sostare in corrispondenza delle cassiere e a optare per pagamenti elettronici a fine di ridurre la possibilità di contatto tra lavoratore e cliente.

E’ stato installato un separatore in materiale plastico in corrispondenza di ciascuna cassa in oltre 100 punti vendita.

Stiamo distribuendo mascherine e guanti per i lavoratori a contatto con la clientela e con i prodotti alimentari sfusi. Stiamo tuttavia riscontrando grandi difficoltà nel reperire questo dispositivo di protezione individuale (DPI) per mancanza di disponibilità sul mercato. Dimar ha comunque messo a disposizione risorse economiche illimitate per poterne garantire la quantità necessaria.

Il sistema di aerazione interno è stato impostato per garantire il ricambio costante dell’aria senza alcun ricircolo, immettendo aria fresca dall’esterno.

Viene effettuata una sanificazione straordinaria di tutti i filtri presenti nei canali di aerazione.

Ci stiamo adoperando per sanificare gli ambienti di lavoro, le aree comuni, le attrezzature ed i dispositivi per la clientela con cadenza periodica prestabilita.