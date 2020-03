E' morto ieri 16 marzo all'ospedale Maria Adelaide di Torino, all'età di 81 anni, l'ex questore di Cuneo Paris di Sapio, in Granda dal 2003 al 2006.

L'uomo, originario della provincia di Avellino, è deceduto a causa di una serie di complicazioni dovute al Coronavirus. Aveva lavorato anche alla questura di Torino e alla polizia ferroviaria.

Vedovo da anni, lascia il figlio Angelo, notaio a Saluzzo. Le esequie, come da disposizioni per coronavirus, saranno in forma strettamente privata.