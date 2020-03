Il grazie di una dipendente alla Coop di Cuneo: "In questo periodo verso di noi c'è stata molta attenzione"

Buongiorno,

mi sento in dovere morale ed umano di ringraziare l'azienda per cui lavoro da 20 anni. Mi rendo conto che spesso come dipendenti in generale tendiamo a criticare o trovare da ridire sull'organizzazione del posto di lavoro.

Invece no, questa volta no... devo riconoscere, che in particolare in una situazione di emergenza come quella che stiamo vivendo in questo periodo, la direzione della Novacoop, e quindi dell'ipercoop di Cuneo, ha dimostrato particolare attenzione e riguardo per i dipendenti.

Ha organizzato il lavoro in modo da limitare al massimo lo stretto contatto con il pubblico, sospendendo provvisoriamente il servizio ai banchi assistiti e concentrando il caricamento dei banchi alle ore serali di chiusura.

Nonché riducendo l'orario di apertura, e per ultimo decidendo la chiusura dei punti vendita per due domeniche.

Mi rendo conto che questo può in qualche modo essere un danno a livello economico, ma evidentemente, questo dimostra che l'azienda oltre al profitto guarda anche e soprattutto, in questo periodo critico, al benessere dei dipendenti. Per questo un grandissimo GRAZIE.