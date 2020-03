L’Istituto “Soleri Bertoni” di Saluzzo dona all’ospedale cittadino mascherine, occhiali protettivi e guanti

Il Liceo “Soleri Bertoni” di Saluzzo, essendo dotato di laboratori per i corsi del Liceo artistico e dell’Istituto d’arte, ha una scorta di mascherine protettive da dare in dotazione agli studenti per le lezioni “pratiche”.

Una giacenza di 60 mascherine FFP2, estremamente utili in questa fase emergenziale, 80 occhiali protettivi e alcune decine di scatole di guanti. Materiale che, “in questo momento particolarmente difficile”, l’Istituto scolastico saluzzese, con in testa la dirigente scolastica Alessandra Tugnoli, gli insegnanti, il personale e gli alunni, ha voluto consegnare direttamente ai responsabili del reparto dell’ospedale di Saluzzo destinato ai pazienti positivi al Covid-19.

“Abbiamo voluto compiere – spiega la Tugnoli – un gesto concreto e immediato per chi è impegnato in prima linea nella lotta contro il Coronavirus ed essere vicini all’ospedale della città.

Nei giorni in cui gli operatori sanitari locali hanno manifestato come la difficoltà più grande sia quella di reperire dispositivi di protezione individuale, in primis le mascherine FFP2 abbiamo messo a disposizione le scorte presenti in istituto, visto il momento di sospensione delle attività didattiche”.

La consegna del materiale è avvenuta nella mattinata di oggi, mattinata di martedì 17 marzo.

“Un piccolo ma significativo gesto, che testimonia come, insieme, si possa combattere e vincere questa emergenza”.