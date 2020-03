Mondovì: attivo il servizio di videochat in casa di riposo

Una novità annunciata nei giorni scorsi e, da poche ore, divenuta ufficiale: è operativo il servizio di videochat tra gli ospiti della casa di riposo "Sacra Famiglia" di Mondovì e i loro familiari.

Un'iniziativa promossa sin dalle sue battute d'esordio dal presidente della struttura, Diego Bottero, il quale ha dichiarato: "Cerchiamo in tutti i modi di dare sollievo ai nostri anziani, che sicuramente sono la fascia più debole della società. Inoltre, abbiamo aumentato l'organico, l'assistenza ai pasti e le misure di sicurezza. Insieme ce la faremo".

Poi, un doveroso ringraziamento: "Grazie a tutto il personale per il grande impegno dimostrato e ai nostri tecnici informatici per il lavoro profuso. Per rispetto e aiuto ai nostri infermieri, oss, addetti alle pulizie e impiegati amministrativi, vi prego, restiamo a casa".

Come collegarsi, dunque, con il proprio parente ospite presso il "Sacra Famiglia"? Sono sufficienti tre, semplici passaggi, da seguire in quest'ordine preciso: telefonare agli uffici della casa di riposo; appuntarsi gli indirizzi e la password d'accesso che saranno forniti dall'operatore; scaricare l'apposita app per smartphone o tablet. Qualora si riscontrassero difficoltà tecniche, telefonare al 347/4485170 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.