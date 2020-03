Norme igienico sanitarie in più lingue e nei cortili dei palazzi di Bra

Per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del

Coronavirus è fondamentale l’impegno di tutti nell’osservare semplici ma

essenziali norme igienico sanitarie, evitare qualsiasi tipo di

spostamento non necessario e non creare assembramenti, sia tra adulti

che bambini. Per una capillare diffusione di queste regole, già

ampiamente diffuse negli esercizi commerciali, negli uffici pubblici, su

web e in tutti i luoghi di potenziale aggregazione, l’Amministrazione

comunale di Bra ha provveduto a chiedere la collaborazione anche agli

amministratori di condominio, inviando loro l’informativa con la

richiesta di massima diffusione negli androni e nei cortili dei palazzi

cittadini.



Si ricorda che il decalogo con le misure igienico sanitarie predisposto

dal Ministero della Salute, utile a prevenire e contrastare il contagio

da Covid-19, è pubblicato sul sito internet del Comune di Bra, tradotto

anche in 10 lingue straniere.