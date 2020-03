Nuovo modello per l'autocertificazione: si dichiara di non essere positivi e di non essere in quarantena

Importante novità riguardo i moduli di autocertificazione necessari per giustificare i propri spostamenti in caso di controlli da parte delle Forze dell’Ordine.

Alle voci precedenti che ciascun cittadino, firmando il modulo, dichiara implicitamente di conoscere, se ne è aggiunta una con la quale il firmatario del modulo certifica: “di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al virus COVID-19 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 marzo 2020”;

Il nuovo modello, scaricabile dal sito del Ministero dell’Interno o in allegato a questo articolo, dovrà essere controfirmato al momento del controllo dall’operatore di polizia che ha accertato l’identità del dichiarante (in tal modo il cittadino viene esonerato dall'onere di allegare all'autodichiarazione una fotocopia del proprio documento di identità) e, naturalmente, ciascuna autocertificazione potrà essere oggetto di successiva verifica per accertarne la fondatezza

Ricordiamo che chi, nonostante sia posto in quarantena, viene colto al di fuori della propria abitazione rischia fino a 12 anni di carcere per il reato di concorso colposo in epidemia.