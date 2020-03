Raccolta rifiuti e Coronavirus: il CEC raccomanda di conferire guanti, mascherine e fazzoletti utilizzati nella frazione secca indifferenziata

Il Consorzio Ecologico Cuneese vuole assicurare tutti i cittadini che il servizio di raccolta rifiuti (porta a porta e cassonetti) prosegue regolarmente , rispettando le date previste delle raccolte.

Si ricorda che è obbligatorio conferire guanti, mascherine e fazzoletti utilizzati (in caso di tosse, raffreddore) nella frazione secca indifferenziata e che si raccomanda il conferimento del rifiuto secco indifferenziato attraverso l'utilizzo di un doppio sacco (uno dentro l'altro ). Facciamo presente che è fondamentale, anche in questa occasione, che i cittadini si attengano alle indicazioni fornite e che i sacchi siano ben chiusi per evitare che gli operatori vengano a contatto con il rifiuto all’interno, tutelando anche la salute di coloro che, garantendo lo svolgimento di un servizio fondamentale per la salute pubblica, si trovano quotidianamente in prima linea.

Tutte le imprese addette alla raccolta rifiuti del nostro territorio, in questo delicato momento dovuto all’emergenza sanitaria per la diffusione del COVID-19, stanno adottando, coerentemente con quanto stabilito dalle “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19”, tutte le misure necessarie affinché il servizio venga svolto nel rispetto e nella tutela della salute dei cittadini e degli operatori, come per esempio le dovute operazioni di disinfezione e sanificazione degli ambienti lavorativi e di tutti gli automezzi (vedasi foto) che quotidianamente vengono impiegati sul territorio per espletare le operazioni di raccolta rifiuti e spazzamento.

Il Consorzio Ecologico terrà aggiornati gli utenti in merito alla propria attività e ai servizi nel corso delle prossime giornate, monitorando l’evoluzione della situazione di emergenza. In relazione a questa, il Consorzio Ecologico ringrazia personalmente tutti gli operatori delle aziende e di tutte le cooperative che collaborano con essa, per lo straordinario contributo e impegno profuso giornalmente per garantire continuità ai servizi erogati.