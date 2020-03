Riaperto il tunnel di Tenda, mentre la Francia sigilla i confini per l'emergenza Coronavirus

Il tunnel di Tenda è stato riaperto stamattina 17 marzo, dopo che un guasto tecnico ne aveva fatto scattare la chiusura a tempo indeterminato lo scorso 15 marzo.

Oggi, alle 12, in Francia scatteranno i sigilli, la sospensione di Schengen e i controlli alle frontiere, una risposta all'emergenza Coronavirus, che sta mettendo a dura prova anche i cugini d'Oltralpe.

Non è chiaro, al momento, che cosa questo possa significare. E' probabile che aumentino i controlli in area francese e vengano richiesti i documenti a tutti quelli in arrivo dall'Italia.