Coldiretti Cuneo, in tutta la Granda arriva la spesa a domicilio firmata "Campagna Amica"

Con Campagna Amica la spesa si fa direttamente da casa. Già 17 produttori agricoli cuneesi della rete Coldiretti Campagna Amica hanno aderito all’iniziativa, che consente alle famiglie di ordinare e ricevere prodotti freschi, genuini e a Km zero senza muoversi da casa.



Il servizio, di grandissima utilità nelle settimane di quarantena che vive il nostro Paese, copre l’intero territorio provinciale e comprende un ricco paniere di prodotti agroalimentari come ortaggi e frutta di stagione, uova, latte, burro, formaggi e yogurt, carni e salumi, pesci d’acqua dolce, pasta, farine, pane, biscotti, confetture, composte, succhi, vino.



Basta contattare telefonicamente le aziende agricole che aderiscono all’iniziativa, con le quali accordare le modalità di consegna, per vedersi recapitata a casa la spesa, nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie in vigore per garantire la sicurezza di tutti.



“Abbiamo pensato di rispondere alle necessità delle famiglie, portando loro la spesa a domicilio in un frangente in cui i cittadini sono invitati ad uscire il meno possibile per ridurre il rischio del contagio da Coronavirus. I produttori agricoli della rete Campagna Amica sono in prima linea per garantire gli approvvigionamenti alimentari e mantenere vivo il tessuto produttivo locale con l’offerta di prodotti a Km zero. Ma un contributo importante verrà anche dai consumatori che, scegliendo quei prodotti, sosterranno il Made in Italy, il territorio e l’economia locale” commenta Roberto Moncalvo, Delegato Confederale di Coldiretti Cuneo.



Di seguito l’elenco dei produttori agricoli Campagna Amica che offrono già il servizio di consegna a domicilio della spesa. L’elenco verrà aggiornato quotidianamente sul sito web https://cuneo.coldiretti.it.