Nell'Isola dei Tesori di Cuneo andrà tutto bene

Gent.ma Direttrice,

sono Cristina Cavalera responsabile Sett.re Socio-Educativo della Cooperativa Sociale Monviso SCS che gestisce il BABY PARKING ISOLA DEI TESORI a Cuneo rivolto a bambini dai 0 ai 6 anni. Il baby parking, in seguito alle chiusure previste per tutti i servizi rivolti alla prima infanzia definite per contenere la diffusione epidemiologia da COVID-2019, è chiuso dal 24 febbraio 2020.

Io ed il mio gruppo di lavoro, composto da 3 educatrici: Tata Vale, Tata Francy e Tata Linda, abbiamo pensato di affrontare questo periodo di lontananza forzata con un nuovo progetto educativo rivolto ai bambini iscritti al servizio e ai loro genitori; il Progetto prende il nome di

“ #VICINI-VICINI nonostante tutto perché… NOI RESTIAMO A CASA”

Un modo, questo, per mantenere comunque una relazione con i nostri piccoli Tesori che, loro malgrado, hanno visto stravolta la quotidianità fatta di rituali e volti e voci (quelle delle educatrici che si occupano di loro sin dai primissimi mesi di vita) rassicuranti e familiari.

Non solo…questo ci permette anche di affrontare la nostra frustrazione che deriva dal non poterci dedicare al lavoro che tanto amiamo e ci da’ la possibilità di iniziare a reagire con resilienza alle difficoltà gestionali e ai risvolti che ne deriveranno da tale situazione.

Ed allora, in questo periodo in cui le scuole di primo e secondo grado adottano una “didattica a distanza” anche noi abbiamo pensato di inoltrare attraverso un gruppo WhatsApp condiviso con i genitori dei bambini immagini, canzoncine, filastrocche e storielle per continuare a sentirci, nonostante tutto “#VICINI-VICINI!” ! Periodicamente infatti inoltriamo in chat simpatici video tutorial attraverso i quali i bambini possono rivederci, riascoltare la nostra voce e ricevere indicazioni su come produrre simpatici lavoretti come quello per la festa del papà o quello per celebrare l’arrivo della primavera; o imparare nuove filastrocche o ascoltare una dolce storia della buonanotte!

Noi dell’ISOLA DEI TESORI siamo certe che…ANDRA’ TUTTO BENE!