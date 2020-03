Bra, cerimonia privata per l’ultimo saluto ad Angiolina Sibona, investita da un'auto in via Don Orione

Si terrà giovedì 19 marzo, alle ore 15, all’ingresso del cimitero di Bra il saluto di commiato e la benedizione (a norma del Decreto governativo e delle disposizioni diocesane) ad Angiolina Sibona, morta in un tragico incidente nella prima mattinata di ieri, martedì. Ad accompagnare la donna nel suo ultimo viaggio ci saranno i soli famigliari, come da ordinanza comunale.



La piangono i figli Marilena con Giacomo, Giuseppe con Luisa, Claudio con Stefania, Davide con Francesca, i nipoti e i parenti tutti. La famiglia ha chiesto opere di bene in luogo dei fiori. Dopo la benedizione, la salma sarà accolta presso il tempio crematorio dello stesso cimitero cittadino e le sue ceneri saranno tumulate nella tomba di famiglia nel cimitero di Bandito, dove riposerà in pace.



L’incidente si era verificato martedì 17 marzo, in via don Orione a Bra. Erano circa le 7 quando l’ottantaduenne pensionata, residente a Bandito, è stata falciata da un’autovettura, mentre era intenta ad attraversare l’arteria che dal centro cittadino porta in direzione Sanfrè.

Nonostante i tentativi di salvarle la vita, non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118, intervenuti sul posto assieme a una pattuglia della locale Compagnia dei Carabinieri, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Secondo quanto riferito dalle Forze dell’Ordine, l’uomo alla guida dell’auto - una Fiat Stilo - stava circolando per un giustificato motivo di lavoro, in regola con le disposizioni imposte dal Decreto governativo “Io resto a casa”.

Attualmente, sono in corso le indagini per verificare l’esatta dinamica dell’incidente, a partire dal preciso punto dell’attraversamento.

Tanti i messaggi di cordoglio che stanno pervenendo in queste ore ai famigliari della donna.