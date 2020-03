Ceresole: volontari consegnano a domicilio la spesa alimentare e medicinali

Seguendo l'esempio di altri Comuni del Roero, anche Ceresole d'Alba ha attivato il servizio gratuito di consegna della spesa alimentare e medicinali a domicilio alle persone anziane, più deboli e in difficoltà.



La spesa potrà essere ordinata tutte le mattine dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 13,30 telefonando al numero 335.8457620 . Il pagamento degli alimentari di prima necessità e medicinali potrà essere effettuato dai richiedenti presso gli esercizi commerciali (supermercato CasaRoero, Farmacia Papurello, macelleria Marocco).



Il servizio di consegna realizzato in collaborazione con i volontari della Protezione Civile locale avverrà nel pomeriggio dopo l'ordine.



"Siamo contenti di avere messo in piedi questo servizio per venire incontro alle fasce più deboli e a chi è più in difficoltà in questo momento critico - commenta il sindaco di Ceresole, Franco Olocco -. Cerchiamo compatibilmente con i nostri mezzi di dare una mano a tutta la comunità"