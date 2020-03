Emergenza coronavirus, Eurospin Cuneo chiude la domenica

La Direzione del punto vendita Eurospin di Cuneo ha deciso di chiudere le prossime domeniche (sicuramente il 22 e il 29 marzo) al fine di poter così contribuire a limitare le presenze per strada dei clienti diluendo gli acquisti delle famiglie durante i giorni feriali della settimana.



Enrica Penzo: "La scelta è anche stata maturata per venire incontro alle necessità di tutto il nostro personale che ha lavorato nelle scorse settimane con tanta responsabilità e consapevolezza del critico momento".



Ricordiamo che il punto vendita Eurospin Cuneo ha adottato tutti gli accorgimenti necessari per garantire ai propri clienti la possibilità di poter acquistare i proprio prodotti alimentari in piena sicurezza rispettando le disposizioni in corso.



L’ampio parcheggio e l’ingresso scaglionato dei clienti hanno permesso a tutti di poter effettuare i propri acquisti in modo ordinato e veloce.





Orari di apertura al pubblico:



a lunedì a sabato con orario continuato dalle 8.30 alle 19.30

Chiusura: domenica



Il punto vendita EuroSpin si trova, in corso Francia 40 a Cuneo

Facebook https://www.facebook.com/EurospinCuneo/