Fossano: vietata la vendita di alcoolici dopo le ore 16

È di questa mattina, mercoledì, la notizia che il sindaco di Fossano Dario Tallone, ha firmato un’ordinanza che vieta la vendita di alcoolici dopo le ore 16 su tutto il territorio comunale.

La decisione è stata presa in seguito alla circolare del Questore di Cuneo che suggeriva questa misura “Ove si siano verificati disturbi e capannelli di persone che, per le loro caratteristiche personali e di marginalità non rispettino le misure di prudenza anti contagio e, pertanto, violino le norme che impongono di non uscire se non per comprovati motivi di lavoro, di necessità o di salute”.

Nell’ordinanza sindacale si legge, infatti, che “l'area della stazione ferroviaria di Fossano, da alcuni anni è luogo di ritrovo di soggetti marginali nonché area a rischio assembramenti con consumo di bevande alcoliche su aree pubbliche, acquistate in prevalenza negli esercizi commerciali della zona; che tali condotte sono state ripetutamente accertate nei suddetti periodi dalle Forze di Polizia, più volte intervenute nonché denunciate da numerosi esposti degli abitanti della zona; che quanto sopradescritto potrebbe anche verificarsi durante l'attuale periodo di emergenza sanitaria in corso, specialmente durante le ore preserali, serali e notturne”.

Dalla giornata di oggi, dunque, alcolici in vendita solo entro le ore 16.

Il sindaco di Fossano Dario Tallone, inoltre, oggi sarà in diretta Facebook alle ore 12.30 dalla sua pagina Dario Tallone per aggiornare la cittadinanza sulla situazione Covid-19 a Fossano.