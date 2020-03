Viola: ci sarà un nuovo gestore per il bar e gli impianti sportivi?

L'amministrazione comunale di Viola ha pubblicato un avviso finalizzato a raccogliere eventuali manifestazioni d'interesse per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi e del bar a tre piani posto a loro servizio del complesso denominato "Sporting".

In particolare, le superfici di gioco disponibili sono due campi da tennis, un campo da bocce, un campo da calcetto, un campo da pallavolo, un locale spogliatoio e un'area verde attrezzata.

Più specificamente, sarà richiesta agli interessati la presentazione di una proposta avente per oggetto la descrizione e il cronoprogramma di eventuali interventi migliorativi e riqualificativi, la modalità di esercizio e gestione degli impianti, la durata della concessione (massimo 3 anni), il pagamento di un eventuale canone all'amministrazione comunale, le modalità d'utilizzo degli impianti da parte del municipio per uso scolastico e/o sociale, un eventuale contributo a carico del Comune e altre documentazioni che l'interessato ritenga necessarie a perfezionare eventuali proposte.

Come si legge nella nota, "è comunque richiesto, da parte dell'amministrazione comunale, il rispetto delle seguenti condizioni minime: assunzione diretta da parte del gestore di tutte le spese di manutenzione ordinaria; presa in carico delle utenze da parte dello stesso gestore. Successivamente, il Comune di Viola, previa individuazione e definizione degli strumenti e delle modalità più idonee a ottimizzare le potenzialità dei beni in argomento, potrà avviare un confronto concorrenziale finalizzato all'individuazione del soggetto concessionario".