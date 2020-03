Economia in emergenza: dal Cnosfap di Bra un messaggio di sostegno alle aziende (VIDEO)

Sono giorni complessi per tutti e lo sono anche per la scuola e la formazione professionale. Don Alessandro Borsello, direttore della Casa Salesiana di Bra, ha voluto con un video messaggio salutare e farsi vicino alle imprese con le quali dal 1959 i Salesiani collaborano.



Sono oltre trecento le attività imprenditoriali che condividono stage, apprendistato, alternanza e collaborazioni tecniche con il Centro Formazione Professionale del Cnosfap di Bra.



Cinque i settori rappresentati meccanica industriale, meccanica auto, acconciatura, panificazione pasticceria, termoidraulica; settori che con modalità diverse – pensiamo agli acconciatori, che sono chiusi – stanno affrontando questa emergenza. Una emergenza che è sanitaria, ma che si intreccia pesantemente anche col mondo del lavoro.



Don Borsello ha ricordato come anche don Bosco nello sviluppo delle sue moltissime attività per i giovani si è trovato in difficoltà, in particolare durante la drammatica epidemia di colera che colpì Torino nell'estate 1854. La Provvidenza lo ha sempre sostenuto e lo ha guidato spingendolo ad avviare collaborazioni, si pensi ai primi contratti di "apprendizzaggio" per i suoi ragazzi.





"So quanto stimate i Salesiani – ha affermato don Alessandro Borsello – e so quanto è generoso il vostro impegno per i nostri allievi. Nella fiducia che ci rivedremo presto, confermo l'impegno della Formazione Professionale Salesiana al vostro sostegno e sin d'ora a progettare quegli interventi che presto ci vedranno ripartire con voi per il futuro dei nostri amati giovani. Siamo insieme a combattere questa sfida difficile. Sentiamoci uniti. Noi assicuriamo la nostra vicinanza, anche nella preghiera, e insieme ce la faremo".



Anche la solidarietà nei messaggi in questi momenti non facili può fare la sua parte e indicarci la strada, quella della speranza, per momenti migliori che siamo certi torneranno.