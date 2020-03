Rientra lo sciopero alla Nutkao di Govone. La protesta per un dipendente risultato positivo

Alla Nutkao di Govone è rientrata la protesta indetta lunedì sera dalle segreterie provinciali di Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil, che avevano proclamato uno sciopero a tempo indeterminato dopo che un dipendente dell’azienda di frazione Canove era risultato positivo all’infezione da Coronavirus.



Sindacati e azienda - fanno sapere oggi le tre sigle –, "in applicazione del protocollo nazionale", hanno convenuto "di sospendere per due giorni le attività produttive, fare l’opportuna sanificazione e distribuzione dei dispositivi di protezione individuale, che fino a lunedì non erano presenti".



"Purtroppo può accadere che un lavoratore di qualche azienda possa risultare positivo, è capitato e le aziende nelle quali è successo si sono fermate – rimarcano i sindacati –. E’ importante quindi valorizzare le buone relazioni per attivare le procedure e mettere in sicurezza la salute dei lavoratori. Da un’azienda del valore di Nutkao pretendiamo ancor più sensibilità e disponibilità gestionale, soprattutto in un momento così grave per il Paese intero".



"La Nutkao – rimarcano i rappresentanti dei lavoratori – è un’azienda molto importante della nostra provincia e non solo. La sua storia imprenditoriale ha saputo nel tempo dare stabilità e occupazione diventando un punto di rifermento del territorio, produce prodotti di qualità che sono un’eccellenza del settore. Stiamo affrontando una situazione non ordinaria, servono azioni straordinarie per gestirla insieme nel migliore dei modi".



L’azienda, che presso il suo stabilimento di Govone occupa circa 300 addetti, nella giornata di ieri aveva diffuso una nota con la quale confermava di "aver anticipato e messo in atto fin dal primo momento tutte le prescrizioni come da decreti legislativi e disposizioni di giorno in giorno dettate dal Governo, dalle parti sociali e dagli enti sanitari preposti al fine di preservare la salute dei propri lavoratori (…). Essendo Nutkao un’azienda certificata del settore alimentare – rimarcava il gruppo –, la pulizia e la sanificazione sono alla base del lavoro quotidiano che viene svolto a prescindere dalla situazione attuale".



"L’azienda conferma poi – si concludeva la nota – che continuerà a lavorare assicurando il massimo livello di precauzione, così come il coinvolgimento di tutti, in continuità con quanto fin qui fatto, ponendo sempre al primo posto nelle priorità la salvaguardia delle persone, sia in Italia, sia negli Stati Uniti, sia in Ghana dove lavorano i colleghi del Gruppo Nutkao".