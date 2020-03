Ristrutturare bagno, ecco i migliori suggerimenti da seguire

Capita spesso e volentieri di prendere in considerazione l’idea di intervenire su uno dei propri ambienti della casa per dargli una bella rinfrescata. Nel caso in cui si dovesse trattare del bagno, certamente sono da tenere a mente numerose indicazioni, visto che è un ambiente piuttosto delicate, con il passaggio di diverse tubature nei muri.

Inoltre, chi ha intenzione di cominciare la ristrutturazione bagno deve sempre e comunque fare affidamento su un’impresa specializzata, che possa contare su del personale qualificato e certificato. Sul web si possono trovare numerose piattaforme che mettono a disposizione servizi e preventivi molto interessanti e vantaggiosi.

Gli interventi più frequenti

Quando si deve provvedere alla ristrutturazione del bagno, sono numerosi gli interventi che si possono prendere in considerazione. È vero che in alcune situazioni sono sufficienti ritocchi limitati, mentre in altri casi c’è bisogno di un rinnovamento più generale, che coinvolga un po’ tutti gli elementi che si trovano all’interno di tale ambiente.

Uno dei primi aspetti da valutare è senz’altro il cambio dei sanitari. Questo intervento è strettamente collegato con lo stato in cui vertono le tubature, e che si può controllare solamente dopo che sono partiti i lavori, e dalla potenziale esigenza di sostituirli. Sul mercato si possono trovare comunque modelli di sanitari di ogni tipo, in base a preferenze estetiche, pratiche e di spazio.

Spesso si opta anche per l’aggiunta oppure per la sostituzione dei mobili. È sufficiente, a volte, qualche cambiamento di poco conto, come ad esempio cambiare un mobile piuttosto che uno specchio, oppure inserire un armadietto oppure cambiare il sifone doccia, per dare un nuovo aspetto all’intero ambiente. Altre volte, invece, si è chiamati a intervenire in maniera più incisiva e ampia.

Tra i lavoretti di ristrutturazione del bagno, ce ne sono alcuni che vanno a migliorare la praticità del bagno e a risolvere alcuni piccoli problemi che possono emergere nella vita di tutti i giorni. Ad esempio, spesso si provvede al cambio della cassetta del water, oppure alla chiusura dei vari spazi che intercorrono tra le diverse piastrelle, ma anche la smaltatura della vasca e così via.

Bagno piccolo o grande? Ecco cosa fare

Qualora le dimensioni del bagno dovessero essere piuttosto limitate, uno dei migliori consigli da seguire è quello di provvedere all’installazione della doccia e non di una vasca. I box doccia più moderni riescono a garantire tutta una serie di funzionalità molto interessanti che, ormai, si possono considerare paritarie rispetto a quelle che caratterizzano una vasca. In commercio ci sono tantissime versioni di box doccia multifunzione, con un idromassaggio verticale, senza dimenticare pure un bagno turco con cromoterapia.

Inoltre, un altro ottimo accorgimento per poter rivoluzionare anche lo spazio, nonostante il bagno piccolo: provate ad applicare uno specchio di notevoli dimensioni al di sopra del lavandino. Ebbene, si tratta di una soluzione perfetta per aumentare la profondità di tale ambiente, come può esserlo anche optare per un box doccia che presenti delle porte realizzate in vetro.

Qualora, invece, si avesse a disposizione un bagno dalle notevoli dimensioni, allora una delle migliori soluzioni è quella di puntare su una vasca freestanding con un design che andrà a valorizzare lo spazio in questione. Si tratta di vasche che riescono a stare in piedi in modo autonomo e che, di conseguenza, non hanno bisogno di alcun montaggio a incasso.

Anche la scelta dei pavimenti inevitabilmente va a incidere sul risultato finale. L’importante è scegliere materiali che siano in grado di garantire resistenza, solidità, impermeabilità e il fatto di essere antiscivolo. Quindi, spesso la scelta non ricade solo sulla ceramica, ma si prendono in considerazione anche altre opzioni, come ad esempio gres, linoleum e resina.