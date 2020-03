Ogni giorno un racconto, Fiabe e racconti #IORESTOACASA: l'iniziativa social della compagnia "Il Melarancio"

Anche la Compagnia Il Melarancio si è fermata come il resto dell’Italia, un’esperienza nuova per tutti che crediamo sia importante vivere al meglio pur tra mille preoccupazioni e difficoltà.



Lavoriamo da casa, portando avanti il nostro lavoro e cercando di tenere i contatti con il nostro giovane pubblico, per questo a brevissimo lanceremo “Fiabe e racconti #IORESTOACASA" un piccolo gioco che abbiamo ideato insieme alle Compagnie, agli attori e agli artisti del territorio che come noi si sono fermati e..scalpitano sapendo quanto è importante non isolarsi e soprattutto diffondere momenti piacevoli di leggerezza per i bambini e i ragazzi che, costretti a casa, devono fare i conti con le notizie dei media e la preoccupazione del mondo adulto.



Non ci fermiamo qui! Lanceremo anche un concorso di disegno per il manifesto della rassegna estiva e insomma da oggi in poi rimarremo in contatto!



A casa, ma non isolati!!!



In dettaglio l’iniziativa FIABE E RACCONTI #IORESTOACASA: ogni giorno uno di noi leggerà per voi, grandi e piccoli, una storia, una fiaba, un racconto, lo stralcio di un libro. Voci diverse, ogni giorno una piccola sorpresa da ascoltare, basta andare sulla nostra pagina facebook: https://www.facebook.com/compagnia.ilmelarancio, cliccare sul link, chiudere gli occhi, e la vostra immaginazione farà tutto il resto!



A partire da oggi 18 marzo alle ore 11.



Grazie a (ordine alfabetico): Claudia Ferrari, Elena Griseri, Elide Giordanengo, Elisa Dani, Francesca Monte, Gaia Marlino, Gimmi Basilotta, Giulia Brenna, Ignazio Fiore, Luca Occelli, Marina Berro, Matteo Mellano, Omar Romero, Paola Dogliani, Roberta Belforte.