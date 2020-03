La Polaris Viaggi al lavoro per gestire gli annullamenti: a tutti un voucher di pari importo da spendersi nei prossimi 24 mesi

Oltre alle gravissime e talora irreparabili conseguenze sulla salute pubblica, il Coronavirus sta letteralmente mettendo in ginocchio l’economia del nostro Paese.

Tra i settori maggiormente colpiti, semmai qualcuno avesse mai a risentirne più di altri, c’è quello del turismo e di tutto il mondo che ad esso orbita intorno: su tutti le agenzie di viaggio, “costrette” all’inattività dal recente decreto governativo in materia di emergenza da Coronavirus.

La Polaris Viaggi non fa eccezione alla regola.

La nota agenzia è tuttavia operativa sia nella sua sede di Bagnolo Piemonte che in quella di Revello per gestire gli annullamenti dei viaggi (al momento quelli in programma entro il 5 aprile), sia quelli dei vari tour operator cui il titolare Aldo Bruno si appoggia regolarmente che quelli proposti invece dalla stessa Polaris (quelli in programma sino al 30 aprile).

Come funzionano le cose in casi come questi?

Ce lo spiega lo stesso Bruno.

“Ipotizziamo. Di fronte alla prenotazione di una crociera che non produco io ma Costa Crociere, la compagnia di navigazione mi dice: il decreto legge vale sino al 5 aprile e di conseguenza io annullo la prenotazione dandoti un voucher di pari importo da spendere entro i prossimi 24 mesi. Diversa è invece la gestione delle proposte ‘targate’ Polaris Viaggi: anche noi daremo un voucher di pari importo da spendere entro i prossimi 24 mesi, ma a tutti coloro che avevano acquistato un viaggio da effettuarsi entro il 30 aprile”.

Gli uffici della Polaris sono aperti con orario leggermente ridotto, vale a dire dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30. I recapiti telefonici della Polaris Viaggi per che avesse bisogno di ulteriori informazioni sono lo 0175.348424 (Bagnolo Piemonte) e lo 0175.257396 di Revello.