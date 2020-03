COSTRUIRE senza ISTRUZIONI

Ogni giorno uno spunto per continuare a sperare, per potenziare la resilienza e per ri-adattare la propria vita alle nuove condizioni.

Una quarantena “senza manuale di istruzioni” ci induce a riflettere sull’imprevedibilità della vita e può diventare slancio per rimettersi in gioco e continuare a crescere, nonostante il dolore e la paura.

Gli psicologi del Trauma Center del S.Croce Maura Anfossi, Gemma Falco, Cristina Giordana, Andrea Pascale, Arianna Piacenza





Ci ritroviamo io e lui davanti ad un tappeto di LEGO, tutti sparsi e disordinati: mille colori e forme che non seguono un ordine… Ritroviamo la voglia di immaginare e costruire: ci alterniamo nei ruoli di “cercatore di pezzi” e “architetto in miniatura” e ci consoliamo in un pomeriggio più triste del solito.

Lasciamo sullo sfondo quello che succede fuori e nasce un grattacielo: improvvisato, multicolore.

Lo dobbiamo fare tutti: la vita ci mette davanti pezzi scomposti, che ci disorientano perchè non abbiamo più istruzioni o manuali da seguire.

L’unica cosa che possiamo fare è COSTRUIRE con i tasselli che troviamo alla nostra portata, fuori e dentro di noi: il caos e il disordine prendono nuove forme e si aprono nuove possibilità.

C’è qualcosa che vorresti fare anche se ti mancano i “pezzi”? Qualcosa che hai sempre rinviato per mancanza di tempo? Cosa trovi alla tua portata e che può distrarti e sollevarti?

Puoi partire anche dal comodino della tua camera…