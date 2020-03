A Boves prorogati i termini di pagamento per alcune imposte

Considerata l’attuale situazione di difficoltà per cittadini e imprese, legata all’emergenza epidemiologica del Coronavirus, e al fine di evitare inutili uscite e assembramenti in banca, con deliberazione n. 32 del 12/03/2020 la Giunta Comunale ha disposto di rinviare al 30/04/2020 i termini di pagamento del Canone occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP) e dell’Imposta comunale sulla pubblicità (ICP) permanenti per l’anno 2020.