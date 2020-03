Le parrocchie di Savigliano trasmetteranno la Santa Messa in diretta streaming su Facebook

A Savigliano la spiritualità non si ferma. Proseguono gli appuntamenti per i fedeli anche in tempi di Coronavirus.

A partire da domenica 22 marzo alle ore 10.30 a porte chiuse, ma indiretta streaming su Facebook, sul gruppo “Coro Sangiu” della parrocchia di San Giovanni di Savigliano dal Santuario della Sanità si svolgerà la Santa Messa, presieduta dai parroci della città di Savigliano Don Mauro Gaino e don Paolo Perolini.

Inoltre, tutte le sere alle ore 19.20 appuntamento con “Non si solo pane” su radio TRS Tele Radio Savigliano 104.800 mhz o su internet all'indirizzo www.trsradio.it sarà possibile ascoltare il vangelo del giorno e un breve commento al brano a cura dei parroci saviglianesi. “E' un altro filo spirituale che ci farà sentire vicini” commentano i parroci don Mauro e don Paolo.

Alle 19.30 il suono delle campane delle chiese saviglianesi ricorderà poi l’appuntamento di preghiera gli uni per gli altri.

- Le chiese di Savigliano sono aperte sempre per consentire

la preghiera personale per chi lo volesse.