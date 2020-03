A Trinità la sindaca Ernesta Zucco annuncia: abbiamo due cittadini positivi al Covid-19

L’ha annunciato questa mattina sul sito internet del Comune di Trinità la sindaca Ernesta Zucco: “Anche a Trinità ci sono casi positivi di Covid-19 – ha scritto la sindaca. Non dobbiamo creare allarmismi! Andrà tutto bene se rispettiamo le regole”.

E proprio a proposito di regole Ernesta Zucco ha precisato che tutti coloro che saranno in giro senza provato motivo saranno denunciati: “Smettiamole con le corsette, con la pipì al cane 1000 volte al giorno. Lo volete capire che non siamo in casa in vacanza!!! Che cosa significa “Io resto a casa”? Che devo uscire per fare la spesa, per lavoro e per gravi motivi. Come possiamo dire che, e lo sento troppo spesso, a casa mi annoio? Vorrei poter restare a casa, vorrebbero restare a casa tutti quei medici, gli infermieri, i carabinieri, i vigili, i volontari di protezione civile. Invece rischiano la vita goni giorno per la vostra incolumità, per curarvi, per aiutarvi! E allora facciamo per una volta i cittadini responsabili. In casa c’è il mondo, la TV, Internet, libri, le penne per scrivere, i telefonini per comunicare i bambini hanno i compiti che giornalmente gli insegnanti inviano. Non voglio più sentire frasi come: voglio fare la spesa a Fossano, mi piace il pane di Magliano e tutte le altre stupidaggini che mi vengono dette in questi giorni. Basta! A Trinità abbiamo tutti i negozi che vogliamo, abbiamo la tabaccheria Maura, Pippo frutta, le 2 panetterie che portano a casa la spesa, i volontari di protezione civile che portano a casa i medicinali e i giornali. Che cosa vogliamo di più? Trinità ha subito quattro incendi e devastazioni e i nostri padri e nonni hanno con fatica ricostruito, se tornassero ora ci prenderebbero a sculacciate. L'ho fatta lunga ma non facciamo i cazzoni RESTIAMO A CASA riscopriamo i valori della famiglia ed allora sarà vero che tutto andrà bene”.

Per quanto riguarda il comune di trinità i numeri utili per la spesa da casa sono i seguenti:

L'angolo del pane (cell. 3349087611); Sapore di pane (cell.3884385954); Tabaccheria Oggioni da Maura (cell. 3471820059); Matè el maslè (cell. 3451299526); Pippo frutta (cell. 3347529404); e i negozi che mandano la spesa a casa dai volontari della Protezione Civile sono Farmacia Bessone (tel. 017266132); e da Ravera c'è (Deborah cell. 3333026373).