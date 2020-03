"Aiutiamo medici e infermieri": la raccolta fondi dei commercianti di Garessio per l'ospedale di Ceva

A seguito dell'appello lanciato dal personale sanitario in queste giornate difficili per effetto del Coronavirus, i commercianti di Garessio hanno deciso di rispondere presente e di fare la loro parte.

In particolare si è scelto di effettuare una donazione e in contemporanea di istituire una raccolta fondi per l'acquisto di tute protettive destinate a medici e infermieri dell'ospedale di Ceva.