Alba, sale a 10 il numero dei residenti positivi al contagio

Continua il confronto del Comune di Alba con la Direzione dell’Asl Cn2, per monitorare l’evolversi del contagio nel territorio.

Sulla base delle ultime informazioni, in città sono 10 le persone positive al Coronavirus.



Tutti i soggetti sono fortunatamente in buone condizioni di salute e restano in contatto giornaliero con gli operatori sanitari che seguono il decorso della malattia.



“E’ in questo momento che dobbiamo essere ligi per raccogliere i risultati delle restrizioni in atto – commenta il sindaco di Alba Carlo Bo – e per questo ricordo a tutti gli albesi che le regole previste dai decreti non sono semplici ammonimenti, ma prescrizioni precise da rispettare con rigore. Vedo ancora troppe persone aggirarsi in città, mentre è importante stare a casa e ridurre gli spostamenti al minimo e solo per necessità, cercando di concentrare le esigenze. E’ una misura di buon senso per ciascuno di noi, ma anche per chi ci sta attorno”.