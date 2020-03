Anche i cacciatori di Cuneo sostengono il Santa Croce e Carle di Cuneo

Sono giorni di grande mobilitazione e si sta assistendo a una vera e propria gara di solidarietà. Le sarte che si affaccendano a cucire mascherine per i volontari, le aziende che donano ingenti importi e dispositivi medici, i privati che, a loro volta, concorrono con le loro risorse a sostenere chi, in questi giorni di emergenza sanitaria, sta lavorando senza sosta per la sicurezza e il benessere di tutti.

È il caso della sezione provinciale Arci Caccia Cuneo che ha donato 2000 euro al Santa Croce e Carle: “Abbiamo effettuato una donazione di 2000 Euro – spiega il presidente provinciale di Arcicaccia Cuneo Gianfranco Capoccia -. La metà sono stati messi direttamente dalla sezione provinciale e gli altri 1000 Euro sono stati raccolti dai soci cacciatori dei circoli cuneesi della nostra associazione”.