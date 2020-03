Casi di Covid-19 anche a Sant’Albano Stura e Cervere

Salgono i numeri di contagi da Covid-19 a Fossano e anche i comuni limitrofi iniziano ad annunciare i primi contagi.

Sono infatti 5, 3 uomini e due donne i positivi nella città di Fossano, 2 nel comune di Trinità e 1 a Cervere e Sant’Albano Stura.

Come da prassi la notizia del caso positivo è stata data dai rispettivi sindaci delle due cittadine. Le autorità sanitarie, infatti, comunicano ai sindaci dei comuni interessati la presenza sul territorio di un cittadino positivo in modo che si possano mettere in atto tutti i servizi utili sia ai pazienti, sia alle persone con le quali ha avuto eventuali contatti nei giorni precedenti e posti in isolamento fiduciario.

Per quanto riguarda Cervere, come annunciato dal sindaco Corrado Marchisio: “La persona in oggetto è ospedalizzata e i suoi più diretti contatti sono stati posti in isolamento fiduciario”.

Marchisio ha anche ribadito le indicazioni utili alla prevenzione: “Per tutti coloro i quali che non avessero ancora chiaro il concetto: la situazione è seria a livello mondiale ed i comportamenti di ognuno di noi saranno d’ora innanzi fondamentali per limitare le occasioni di contagio. Quelle che seguono sono regole essenziali che occorre ribadire poiché fondamentali per la salute di ognuno di noi. Il Comune di Cervere aggiornerà la situazione solo e soltanto in presenza di comunicazioni ufficiali da parte delle autorità sanitarie, alle quali viene espressa totale fiducia e piena gratitudine per il difficile compito portato avanti con spirito di grande collaborazione in queste settimane. Nel frattempo si chiede a TUTTI di attenersi SCRUPOLOSAMENTE alle indicazioni fornite, perché stiamo per entrare in una fase cruciale della lotta al contenimento del Coronavirus: ognuno di noi deve fare la propria parte e il comportamento dei singoli sarà fondamentale per la salute di tutta la comunità!”.

Anche a Sant’Albano Stura risulta una persona contagiata e ricoverata in struttura ospedaliera: “Fortunatamente l’indagine epidemiologica non ha individuato contatti stretti per i quali sono necessari provvedimenti di isolamento fiduciario – ha scritto il sindaco Giorgio Bozzano nella circolare con la quale ha informato i cittadini -. Raccomando a tutti quanti nessun allarmismo, ma sicuramente attenzione nel rispettare le regole imposte dalle ordinanze del Presidente del Consiglio. Sicuramente riusciremo a sconfiggere il mostro invisibile e ne usciremo più forti di prima”.