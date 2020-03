Coronavirus: restate in casa. E chi una casa non ce l’ha? Anche a Cuneo cresce l’emergenza dei senzatetto

Restiamo a casa. Sembra facile se diamo per scontato che tutti hanno una abitazione. Purtroppo però non è così e in questo periodo di emergenza sanitaria, non è facile gestire le persone che un tetto sotto il quale ripararsi non ce l’hanno.

Anche a Cuneo il problema si fa sentire: sono circa una quarantina le persone che solitamente trovano riparo nelle ore notturne nei pressi della stazione ferroviaria, al Movicentro, in piazza Foro Boario o presso i centri di accoglienza. Di giorno però non possono far altro - almeno molti di loro - che girare per la città, violando quindi il decreto, visto che spesso si ritrovano in più persone nello stesso luogo, come le panchine di un parco o la stazione ferroviaria.

Per ottemperare alle disposizioni governative, i centri di accoglienza si sono riorganizzati cambiando la disposizione dei letti che devono essere ad almeno un metro di distanza l’uno dall’altro. Cambiamenti che hanno potuto essere fatti anche perché - almeno in questo momento - non c’è la necessità di ospitare i migranti, per cui anche le stanze che solitamente sono a loro disposizione, sono state occupate dai senza tetto. Anche la distribuzione del cibo è cambiata: niente mense con tavoli e sedie ma pasto al sacco distribuito alle persone che poi devono mangiare all’aperto, in strada o nelle aree verdi.

Ma se almeno la gestione della notte pare più semplice - anche se molti senza tetto preferiscono dormire all’aperto - di giorno diventa complicato pensare di mettere queste persone in difficoltà, spesso con criticità caratteriali, insieme in una o due stanze. E anche se fosse possibile la convivenza, non sarebbe facile reperire un luogo adatto, dove gli ospiti possono abitare rispettando le disposizioni del decreto, soprattutto in merito di distanza. Per ora i senza tetto girano per la città, riparandosi dal freddo e dalla pioggia ma anche dai controlli delle forze dell’ordine, soprattutto nelle chiese e nei pressi della ferroviaria.

A muoversi per prima, per cercare una soluzione a questa emergenza nell'emergenza, è stata la Caritas, seguendo un protocollo di accoglienza che recepisce le disposizioni del decreto, tutelando le persone senza una casa.