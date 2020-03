Covid19: la Caritas cambia i protocolli ed offre una soluzione a chi è obbligato a stare in giro, perché una casa non ce l'ha

“Per affrontare al meglio questa emergenza sanitaria da Coronavirus, abbiamo riorganizzato alcuni dei nostri servizi, seguendo le disposizioni ed i protocolli resi noti dal decreto ministeriale. Perché per noi era fondamentale continuare a prenderci cura di chi ha bisogno dei nostri servizi”.

Con queste parole il direttore della Caritas diocesana di Cuneo, Claudio Mezzavilla, spiega le accortezze attuate e il cambiamento nella gestione di alcune prestazioni erogate a persone bisognose. Tra loro anche i senzatetto, ossia coloro che non possono seguire il consiglio caldeggiato dal decreto emanato dal governo Conte, perché una casa non ce l’hanno.

“Non è stato facile cambiare le regole ma noi lo abbiamo fatto in tempo, per tutelare la sicurezza di tutti - prosegue il direttore della Caritas -. E ci siamo riusciti grazie alla collaborazione di tutti e soprattutto il prezioso lavoro che i volontari hanno continuato a svolgere in questo periodo così critico”.

La Caritas continua ad erogare i pasti presso la mensa di via Massimo D’Azeglio ma lo fa in maniera diversa. Ogni sera quando aprono i locali, le persone non si siedono più ai tavoli della mensa ma i volontari e in sicurezza e rispettando la distanza prevista di un metro durante la fila - i volontari distribuiscono un sacchetto con all’interno due pasti: quello serale e anche quello del pranzo del giorno dopo. In questo modo si dimezza il tempo durante i quali assistiti e volontari si ritrovano al centro “Claudio Massa”.

“Inoltre - precisa il direttore Mezzavilla - all’interno dei sacchetti della distribuzione del cibo, inseriamo un foglio dove, scritto in cinque lingue, vengono riportate le regole per combattere il Coronavirus: dal rispetto delle distanze a non toccarsi il viso con le mani, che vanno lavate e disinfettate con cura più volte al giorno”.

La Caritas, inoltre, ha anche previsto un aiuto per chi, non avendo una casa, deve trovare un riparo durante la giornata per non incorrere in controlli e contravvenzioni da parte delle forze dell’ordine che controllano spostamenti e motivazioni degli spostamenti, dei cuneesi.

“Abbiamo adibito delle stanze appositamente per accogliere queste persone che non hanno un tetto sotto il quale riparasi in queste giornate di emergenze - prosegue il direttore della Caritas di Cuneo - e la gestione prosegue senza particolari intoppi. C'è la possibilità di ospitare quasi una trentina di persone, tra queste una dozzina di loro sono ospitate presso La città dei ragazzi. In questo modo cerchiamo di rendere minimi gli spostamenti in città, contando che presso la Città dei ragazzi gli ospiti hanno anche la possibilità di usufruire di un giardino per fare una passeggiata. Inoltre alcuni dei nostri ospiti lavorano, per cui tornano a casa solo una volta terminato il lavoro”.

Le ore in cui gli ospiti senza dimora devono per forza uscire dalla struttura è al mattino, dopo colazione, ossia tra le 8 e le 10, quando nelle stanze e nei locali i lavoratori della Cooperativa di pulizie, sanifica e disinfetta gli ambienti.

Pulizie che la Cooperativa in questo periodo fornisce anche presso i locali della Croce Rossa, dove i senzatetto ed i senza fissa dimora possono contare sul pasto serale, un bagno dove lavarsi, un letto dove dormire e poi la colazione del giorno successivo. La Croce Rossa di Cuneo ha anche attivato il servizio denominato “Pronto spesa - Pronto farmaco”, ossia la consegna di cibo e farmaci ai bisognosi che ne fanno richiesta.

“Prendiamo dalle persone i ticket degli ordini - spiega il presidente della Cri Paolo Signoretti -, poi a diamo nei negozi di alimentari, nelle farmacie o negli studi medici e poi recapitiamo direttamente a domicilio la spesa. Naturalmente il servizio è gratis, le persone pagano solo la merce ordinata”.