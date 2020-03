Emergenza Coronavirus: aumentano i controlli sulle strade di Busca

RIMANERE IN CASA: questo imperativo continua ad essere più che mai una necessità. Si esce solo per rifornimenti alimentari e motivi di salute o legati a lavori indispensabili. Tutti desiderano uscire al più preso da questa emergenza, ma la sua durata dipende proprio da quanto si rispettano le regole. Il Comune ha attivato il Centro Operativo Comunale (Coc) dal quale il Sindaco coordina anche tutte le attività di controllo e monitoraggio. Le strade sono presidiate e si ricorda che da ieri si deve usare un nuovo modello di autocertificazione per gli spostamenti. (in link qui sotto).



All’appello del sindaco Marco Gallo oggi si aggiunge quello del consigliere comunale delegato alla Sanità, Jacopo Giamello che è anche medico specializzando in Urgenza e lavora in questi giorni in pronto soccorso all’ospedale di Cuneo: “Soltanto insieme riusciremo a superare questo momento difficile aiutateci ad evitare di portare il nostro sistema sanitario e i volontari impegnati nell'emergenza ad un sovraccarico insostenibile".