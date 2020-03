Emergenza Coronavirus: gli aggiornamenti dal Comune di Ceva

Mentre in tutt'Italia imperversa l'emergenza Coronavirus, il Comune di Ceva lavora alacremente per tutelare la salute dei suoi cittadini, preoccupandosi anche di fornire aggiornamenti dettagliati circa il proprio operato

Innanzitutto, come vi abbiamo riferito sulle colonne di Targatocn.it due giorni fa, venerdì 13 marzo è stato attivato il COC, il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, al fine di assicurare, nell'ambito del territorio municipale, la direzione e il coordinamento dei servizi di informazione e di assistenza per fronteggiare qualunque tipo di problema dovesse verificarsi. "Al momento - spiegano il sindaco, Vincenzo Bezzone, e l'assessore Nadia Carena - si è deciso di impiegare il volontariato di protezione civile in attività di sorveglianza e monitoraggio del territorio cebano. Collaboreranno con le autorità preposte per evitare assembramenti e code nel rispetto delle distanze previste dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e successivi. In particolare, si vigilerà su luoghi sensibili, quali i preingressi dei supermercati e delle farmacie, ove possono manifestarsi delle criticità".