Emergenza Covid-19: Savigliano sospende anche il pagamento della Tari 2020

Pagamento della Tari 2020 sospeso anche a Savigliano. A trasmettere la decisione questa mattina è stata l’Amministrazione tramite comunicazione del sindaco Giulio Ambroggio.

La scadenza della tassa rifiuti sarebbe stata da pagare entro la fine di marzo, ma con l’articolo 107 del nuovo decreto per l’emergenza da Coronavirus sarebbe stata posticipata al 30 di giugno. Tuttavia il Comune di Savigliano in attesa di capire i prossimi sviluppi a livello nazionale ha deciso di sospendere momentaneamente il pagamento della Tari 2020.

“Abbiamo preferito sospendere la tassa per evitare di generare ulteriore agitazione tra la popolazione in attesa di vedere come si evolverà la situazione” conferma l’assessore Michele Lovera.

Un'azione intrapresa dall'Amministrazione in questo momento delicato per la città che si aggiunge alla sospensione del pagamento dei parcheggi.